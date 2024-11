Amadou Ba après sa caravane à Sédhiou : «Nous ne voulons pas d’opposants au pouvoir» Sédhiou, la capitale régionale du Pakao et du Balantacounda a accueilli, dans la ferveur, la caravane du Président Amadou Ba, ce dimanche 03 Novembre 2024. Au milieu d’une masse compacte, rassemblée au grand rond point de la Mairie, l’ancien Premier ministre indique que «chaque citoyen qui hérite de responsabilités étatiques doit savoir tenir un discours autour des projets et programmes mais également sur la conduite des affaires publiques».

Une bonne raison pour le patron de la Nouvelle Responsabilité d’affirmer que désormais «on n’acceptera plus que des gens s’opposent pour arriver au pouvoir et continuer ensuite à s’opposer contre eux mêmes. On ne veut pas d’opposants au pouvoir, comme disait l’autre, mais d’hommes et de femmes d’Etat, compétents et vaillants pour mener la barque à bon port».



Voilà qui est dit et qui amène le chef de file de Jamm ak Njarin à recentrer son speech sur le Pakao et le Balancounda. À ce propose, Amadou Ba révèle que «des documents avec, une politique, des stratégies et une vision claires pour assurer le développement de la région de Sedhiou, sont légués aux nouvelles autorités. Puisqu’elles tournent en rond depuis leur avènement à la tête de l’Exécutif, Ils n’ont qu’à les (politiques de développement) mettre en œuvre pour assurer un décollage définitif du Pakao et du Balantacounda».



Après avoir pris congé de l’assistance, le patron de la coalition de l’espoir, celle qui incarne la paix et l’avenir, a fait cap sur croisement où ses partisans ont réussi une belle mobilisation en perspectives des législatives du 17 Novembre 2024.





