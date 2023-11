Amadou Ba attaqué: Le réseau de ses amis cogne Souleymane Jules Diop et Abdoulaye Bibi Baldé Le Réseau International des Amis et Sympathisants d’Amadou Ba a suivi avec beaucoup de regret, les sorties malencontreuses et inopportunes de Souleymane Jules Diop et Abdoulaye Bibi Baldé, qui se positionnent très maladroitement en fer de lance pour porter le combat d’adversaires tapis dans l’ombre.

En s’attaquant ouvertement au Premier Ministre Amadou BA, candidat choisi par le Président Macky SALL, ces derniers viennent de révéler leur farouche opposition au choix du Président et par voie de conséquence leur manque de loyauté et de reconnaissance. Notre candidat est déjà investi sur le terrain à la rencontre des Sénégalais. Il ne saurait constituer une cible d’entrainement pour des tirs injustifiés sous l’angle de chantages.



Le Réseau International considère ces attaques irresponsables et infondées. Il réitère son soutien indéfectible au Premier Ministre Amadou BA, lequel incarne la force tranquille, l’assurance, la sérénité et l’efficacité dans l’action afin de conduire les destinées du Sénégal. Amadou BA a le parcours et l’expérience, la tenue et la posture diplomatique ainsi que la crédibilité pour occuper les charges de Président de la République.



En ce qui concerne le report éventuel de l’élection présidentielle du 25 février 2024 préconisé par les adversaires et toutes personnes motivées par une tentative de manipulation de la conscience collective, le Réseau International rejette et condamne fermement cette démarche en rappelant ainsi que le calendrier républicain s’appliquera dans toute sa rigueur, puisque rien, dans le contexte socio-politique actuel ne justifie un quelconque report.



Que les adversaires visibles ou encagoulés se le tiennent pour dit, le Réseau International se positionne en bouclier pour parer à toutes attaques d’où qu’elles viennent. Et, le Réseau International lance un appel solennel à toutes les forces vives de la grande mouvance présidentielle à faire bloc autour du candidat Amadou BA et à investir le terrain pour assurer sa victoire dès le premier tour, au soir du 25 février 2024.





