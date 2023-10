Amadou Bâ de l’ex parti Pastef, déféré au parquet : On en sait un peu plus sur ce qui lui est reproché Amadou Bâ de Pastef, parti que les autorités disent avoir dissous, a été déféré au parquet ce lundi. Son arrestation est liée à la publication du dossier médical d’Ousmane Sonko, selon certains de ses avocats.

Amadou Bâ devra faire face au procureur, ce lundi. En effet, il a été déféré au parquet, selon Rfm. Son arrestation fait suite à l’enquête ouverte sur la publication des données médicales de Ousmane Sonko, selon certains de ses avocats.



En effet, le procureur de Kaolack a d’ailleurs annoncé une enquête relative à la publication, dans les réseaux sociaux, d'une lettre à travers laquelle l'administration pénitentiaire rendait compte au Garde des Sceaux sur l'état de santé de Ousmane Sonko.



Dans le cadre de cette enquête, Amadou Bâ, membre de Pastef, a été interpellé vendredi soir par la Section de recherches (Sr), devant les locaux de la Sen Tv où il participait à une émission.



Selon "Libération", un autre responsable de Pastef a été interpellé par la Sr samedi, à Liberté 6. Il s'agit du nommé Mohamed Dièye et son arrestation serait liée à une manifestation nocturne à Keur Massar, pour exiger la libération d'Ousmane Sonko.



