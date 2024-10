Amadou Bâ et Bougane Guèye Dany, main dans la main : Un geste de soutien et d’unité La dynamique unitaire de l’opposition politique est, sans conteste, consolidée par l’emprisonnement puis la libération de Bougane Guèye Dany. Le leader de Gueum Sa Bopp, élargi le 30 octobre 2024, des geôles de Tambacounda, a reçu ce jeudi 31 octobre 2024, Amadou Bâ, tête de file de Jamm ak Njarin. Ce fut en présence de Barthélemy Dias, tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu, Anta Babacar Ngom, Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall et de leurs militants.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 20:11

L’ancien Premier ministre a témoigné son soutien et ses encouragements à son jeune frère, qui a fait face à la puissance publique au nom de la démocratie et des libertés.



Amadou Bâ, depuis l’arrestation de Bougane Guèye Dany, n’a ménagé aucun effort pour permettre à son cadet, injustement incarcéré, de sentir un élan de solidarité qui transcende les chapelles politiques.



Comme quoi, même si elle part à la pêche aux voix sous différentes bannières et coalitions, la classe politique opposée au pouvoir, reste unie et solidaire, en cette veille d’élections législatives.





