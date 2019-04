Amadou Bâ : « je dois beaucoup au président Macky Sall » L’ancien ministre de l’Economie et des Finances a tenu à rendre hommage au président de la République. Ce qui n’est pas anodin au moment où l’on parle d’une volonté du chef de l’Etat de ‘’désarmer’’ l’ex argentier de l’Etat à qui on prêterait des ambitions présidentielles.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Hier, lors de sa passation de service avec Me Sidiki Kaba, le nouveau ministre des Affaires étrangères a tenu à remercier le chef de l’Etat qui lui a renouvelé sa confiance, soulignant qu’en 2013, le 2 septembre, il l’avait nommé ministre de l’Economie et des Finances, après l’avoir gardé à ses côtés pendant 18 mois comme Directeur Général des Impôts et Domaines. « Je dois beaucoup au président Macky Sall pour cette confiance qu’il a renouvelée en me nommant ministre des Affaires étrangères », a, en effet, soutenu le nouveau de la diplomatie sénégalaise dans des propos rapportés par Les Echos.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos