Amadou Ba nouveau Premier ministre : les félicitations et souhaits du président Macky Sall Confirmant la nomination de Amadou Ba comme nouveau Premier ministre, le président Macky Sall à travers un tweet a adressé ses félicitations et souhaits à l’ancien ministre des affaires étrangères.

Samedi 17 Septembre 2022

« Je félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant plus de 22 mois. De même, je félicite le premier ministre Amadou Ba pour cette nouvelle mission et lui souhaite plein succès », a-t-il partagé

