Amadou Bâ, officiellement candidat de Benno : Le Chef de l’Etat partage les critères de son choix C’est maintenant officiel ! Amadou Bâ est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar ! Dans son allocution annonçant la nouvelle de ce choix, Macky Sall, le président de la République, président de la coalition Benno et de la grande Majorité présidentielle, partage les critères de son choix.

Chers leaders de la Coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande Majorité présidentielle,



Je vous remercie de votre présence, mais également de la patience dont vous avez fait montre durant cette longue période d'attente. Mais le jeu en valait la chandelle et je connais aussi votre attachement à la cause commune, pour privilégier, en toutes circonstances, la primauté de l'intérêt général, au service du pays, de sa stabilité et de son progrès.



Le désir fort et l'esprit puissant de Benno ont valu à notre coalition, les belles victoires remportées, lors de toutes les compétitions électorales auxquelles notre majorité a participe, depuis 2012. C'est du reste, animé de cette conviction d'un Benno capable de gagner, que j'ai décidé, après mûre réflexion, de ne pas me présenter à la prochaine présidentielle de février 2024.



Chers Leaders,

Lors de la dernière réunion de la Conférence élargie des Leaders du 10 Juillet 2023 de notre coalition, vous m'aviez confié un mandat qui m'a amené à procéder à de larges concertations avec votre soutien agissant, pour le choix du candidat qui doit porter le drapeau de la Coalition BBY, pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Tâche complexe et difficile, vous vous en doutez bien. Car tout choix induit quelque part, un classement. Et comme je m'y étais engagé, j'ai procédé à des consultations et concertations assez larges, pour pouvoir nous proposer un candidat.



Dans le processus ainsi ouvert, j'ai mobilisé des personnes ressources, dont le président Moustapha Niasse, qui a rencontré, en mon nom, la grande majorité des candidats à la candidature, afin de créer les conditions de facilitation du choix. Je voudrais vous souligner que durant le processus de sélection, j'ai moi-même proposé une sorte de primaires par le vote des grands électeurs. Mais cette idée a été écartée par la plupart des candidats et des leaders, qui craignaient qu'une telle démarche puissent être source de divisions, qui auraient été nuisibles à la coalition. C'est dire que le choix d'aujourd'hui est un choix concerté et collégial.



Après avoir écouté les uns et les autres, pris en considération toutes les suggestions, nous avons mis en avant les enjeux fondamentaux de l'heure : la préservation de la République et de la démocratie, la sauvegarde de la paix et de la stabilité, pour la poursuite des politiques publiques, autour du socle que constitue le Plan Sénégal Emergent.



Où voulons nous conduire le Sénégal ? Et avec quelle coalition d'avenir et quelle vision du Sénégal en Afrique et dans le monde ?



Les critères de sélection ont ciblé des compétences professionnelles, une carrière diversifiée, des fonctions déterminantes et transversales dans l'Etat. Notre décision a été également motivée par les qualités d'humilité, d'écoute pour diriger, pour rassembler dans Benno et au-delà de Benno, ici et dans la diaspora.



C'est dans cet esprit que nous avons retenu Monsieur Amadou Bâ, actuel Premier Ministre, comme candidat de BBY et de la grande Majorité présidentielle, pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Monsieur Amadou Bâ pourrait être un leader rassembleur au sein de son parti, de la coalition et au-delà. Il connait également bien le Plan Sénégal Emergent (PSE) du PSE, pour assurer la poursuite des politiques économiques, sociales et environnementales.



Par conséquent, nous vous demandons leaders, responsables, militantes, militants et sympathisants, de soutenir cette candidature qui est la seule et unique candidature de Benno.



Je sais la mission ardue, dans un contexte marqué par des défis de toutes sortes, surtout sécuritaires, à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz découvert dans notre pays.



Mais je sais également que tous unis, derrière notre candidat, soudés et solidaires, nous saurons vaincre à nouveau, comme nous avons su le faire depuis 2012.



Pour toutes ces raisons, je lance un appel vibrant, pour l'unité, à tous les candidats à la candidature, qui avaient tous des arguments à faire prévaloir. Je tiens à leur adresser mes vifs remerciements pour leur capacité à appréhender les enjeux et les priorités. Et de mettre la survie et la victoire de Benno, au-delà de toutes les ambitions individuelles.



Nous restons disponibles à leur égard.



Ensemble, nous sommes à même de conduire notre coalition à la prochaine présidentielle, en faisant preuve de dépassement patriotique, pour faire corps avec le candidat Amadou Bâ, afin d'assurer le triomphe de l'intérêt général, contre l'aventure et le chaos qui menacent le Sénégal.



Vive BBY et la grande coalition de la majorité présidentielle

Vive la République !

Vive le Sénégal !

En avant pour la victoire !



Dakar, le 9 septembre 2023



Pour la conférence des leaders de BBY



Macky Sall



