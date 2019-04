Amadou Bâ quitte les Finances pour les Affaires étrangères

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

Amadou Bâ, initialement Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan remplace Sidiki Kaba comme Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Sidiki Kaba a aussi pris la place de Augustin Tine comme Ministre des Forces armées. Augustin Tine hérite du poste de directeur de cabinet du président de la République.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos