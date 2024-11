Amadou Ba rectifie Sonko : «Les ministères de souveraineté relèvent exclusivement des prérogatives du Président de la République» Au cours de sa tournée dans le Fouta, où les populations locales lui ont témoigné une belle hospitalité, le chef de file de Jamm ak Njarin, Amadou Ba, a abordé les défis majeurs auxquels les citoyens font face avant de réaffirmer l'engagement de sa coalition, pour un avenir meilleur. En outre, le Président Ba qui s’adressait à une forte colonie Haal Pulaar et Soninké à Dembankane, n’a pas laissé passer l’occasion d’évoquer l’actualité politique, faite de heurts et de vives tensions, en ces temps de campagne électorale.



C’est ainsi qu’il a rappelé l'importance de préserver un climat politique apaisé et respectueux. À ce titre, il a fait la leçon à Sonko qui a récemment étalé toute son ignorance en ce qui concerne les ministères régaliens. À ce propos, indique Amadou Ba: «j'ai adressé une suggestion respectueuse au Premier Ministre Ousmane Sonko, en soulignant que les ministères de souveraineté relèvent exclusivement des prérogatives du Président de la République, garant de la stabilité et de l'équilibre de nos institutions».



Une brève parenthèse pour insister sur l'urgence de désenclaver certains villages et communes du Fouta comme Dembancane. Un besoin essentiel pour permettre aux populations d'accéder pleinement aux services indispensables au développement.



Aussi, les récentes crues du fleuve Sénégal ayant aggravé l'isolement de plusieurs communes, le Président Ba rappelle-t-il aux gouvernants«l'importance d'investir dans des infrastructures adaptées et durables».



Le Fouta, riche de sa diaspora, a besoin de solutions concrètes pour favoriser la prospérité de ses enfants afin de leur permettre de contribuer activement au développement de leur localité d'origine. C'est pourquoi le leader de Jamm ak Njarin encourage l’Etat à accélérer «la création de la Banque de la Diaspora, un projet vital pour tisser des liens solides entre nos frères et sœurs établis à l'étranger et leurs terres de départ».



