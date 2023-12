Amadou Ba reçu par le Président Abdou Diouf

Profitant de son séjour parisien dans le cadre du séminaire intergouvernemental entre le Sénégal et la France, et aussi d’un calendrier politique en sa qualité de candidat de Benno Bokk Yaakar à la prochaine présidentielle, le Premier ministre Amadou Ba s’est rendu à la résidence parisienne du président Abdou Diouf. Ce dernier, entouré de son épouse Elisabeth Diouf et de l’ancien ministre Ousmane Paye, a accueilli chaleureusement le chef du Gouvernement.



Des discussions soutenues entre les deux délégations ont été notées à travers les images de la RTS. « J’ai eu le privilège aujourd’hui (Ndrl hier) de rendre une visite de courtoisie au Président Abdou Diouf dans sa résidence parisienne. Une rencontre empreinte d’émotion et de cordialité. Le président Abdou Diouf, illustre homme d’Etat inspirant, a fortement apprécié le geste et nous a fait l’honneur d’un échange direct et hautement instructif » a commenté le Premier ministre-candidat.

