Amadou Bâ va quitter Macky, l’APR et BBY

Cheikh Oumar Sy et conseiller du candidat de BBY à la Présidentielle 2024 était l’invité de l’émission en Pulaar « Fandu » sur la chaine L’AS TV. L’ex-député a annoncé le départ de Amadou Bâ de l’APR.



« Amadou Bâ a déjà rangé ses bagages. Il va rester dans l’opposition. Et il va assumer cette posture. Il va quitter l’alliance Pour la République et BBY », a annoncé Cheikh Oumar Sy. Car, pour lui, « la Présidentielle terminée, plus rien ne le lie l’ancien candidat de BBY avec ses camarades de l’APR ».



« Je considère que Amadou Bâ n’a aucun avenir fans l’APR. Il peut entrainer avec lui beaucoup de formations politiques de BBY. Puis, il peut réunir une bonne partie de l’opposition. Et Amadou Bâ est prêt à assumer son rôle de chef de l’opposition. Maintenant, il va falloir le matérialiser pour préparer les élections législatives », a souligné le député, relate Senenews.

