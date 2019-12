Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amadou Clédor à sa mère Aissata Tall Sall : 'En toi, je vois tout ce qui incarne..." Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 11:49 | | 0 commentaire(s)| Critiquée de tous bords ces temps-ci suite à son ralliement à la coalition au pouvoir, suivi plus tard de sa nomination comme envoyée spéciale du Président Macky Sall, Aïssata Tall Sall a sans doute de quoi se consoler, en ce jour.

Hier, jour de son anniversaire, son fils Amadou Clédor Sall a tenu a redonner le sourire à sa mère en lui décernant un beau message sur Facebook. Un témoignage illustré par une photo qui en dit long sur la relation de complicité entre la mère et le fils.

"Maman,



Alhamdulillahi Rabil Alamin, aujourd'hui tu souffles une nouvelle bougie, je prie ALLAH que ce soit une parmi tant d’autres à venir.



Je dis toujours aux jumeaux et à Fatima combien nous sommes chanceux de t’avoir, combien le Tout-puissant nous aime. Je le dis car en toi je vois tout ce qui incarne la mère parfaite : ta piété, la pureté de ton cœur, ta bonté inégalable, ta dévotion pour ta famille, ta rigueur dans le travail, ton humilité et j’en passe.



Toute petite, élève à Podor, tu as très tôt eu le sens des responsabilités en associant tes études aux tâches ménagères car étant l’aîné d’une famille de 11. Et jusqu’à ce jour, ton parcours n’a été facile, mais grâce à Allah, ta bravoure et ta détermination, tu as travaillé dur et gravi les échelons.



Comme tu le dis souvent, toute ta vie, on t’a dit que ce n’était pas possible, impossible d’être avocat, impossible d’être ministre, impossible d’être maire, impossible d’être député, mais Alhamdoulilah ALLAH en a décidé autrement. Tu as blanchi sous le harnais des tribunaux nationaux, internationaux, sous celui du terrain politique, et tu as pu relever les défis.



Tout le monde sait combien tu comptes pour moi, car tu n’es pas seulement une mère, mais tu es aussi mon amie, ma confidente, être ton fils aîné est pour moi une bénédiction.



Ma ngi niane Yallah:

- Mou Diokhla goudou fane ak wër, Tal ak fekké.

- Mou yokk sa diam ak sa kheweul yaw ak wa rew mi yeup.

- Mou bayila fi lou yägg ba nga fekkè sa ndiarignou dom yeup, seut ak setate, nga tal ko, mou fekk la si diam.

- Lo beugeu sa khol mou defal lako mou djigg la, djigg gnila weur nieup, nga tal ko.

- Mou Aral la bopam ar nieup.



Yo ALLAH Diabo dua, Qu’ALLAH accepte ces prieres, YALLAH na YALLAH nangou niane yi. Amine.



Joyeux Anniversaire Maman Aïssata. Je t’aime plus que tout.



Ton fils ainé

Amadou Clédor Sall "



