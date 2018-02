Amadou Diarra: "J'ai la ferme conviction que Karim sera au Sénégal pour battre campagne et battre le Président Macky Sall"

La candidature du maire de Dakar à la prochaine présidentielle suspendue à la décision du juge correctionnel, celle de Karim Wade déjà investi par le Pds, fait cependant face à un obstacle. Son retour au bercail ! En tout cas, pour le maire libéral de Pikine-Nord, l’arrivée de Karim Wade au Sénégal est certaine.



« Je peux vous dire de manière claire et certaine que Karim Wade est le candidat du Pds et il viendra avant la présidentielle », lance Amadou Diarra, avant de poursuivre : « J’ai ma ferme conviction, après un entretien avec lui, qu’il sera au Sénégal pour battre campagne et battre le Président Macky Sall », renchérit M. Diarra.









L'As

