Amadou Diop "Boy Bandit" : "Il a manqué un peu de justesse technique aux Lions"

L’équipe du Sénégal n’a pas réussi à atteindre les 8es de finale de la coupe du Monde. Elle a été battue par la Colombie (1-0), avant de se voir éliminée de la compétition pour avoir concédé deux cartons jaunes de trop. Interrogé par EnQuête, l’ancien international et entraîneur, Amadou Diop dit «Boy Bandit », soutient que les "Lions" ont manqué de " justesse technique ".



« C’est triste parce que l’espoir était là. C’est aussi un peu dramatique, dans la mesure où on est sortis par les cartons. C’est une défaite amère, la grande déception. Quand on regarde le contenu du match, le Sénégal tenait son match. Mais sur un fait de jeu, tout chamboule. C‘est ça le foot. C’est difficile, mais voilà. On pouvait avoir la qualification avec un match nul. Il nous a manqué un peu de justesse technique, pour pouvoir concrétiser la domination. En face, il y avait une équipe colombienne méconnaissable, tellement le Sénégal avait bien joué ».