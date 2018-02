Amadou Elimane Kane sort une nouvelle parution: « Moi, Sidia Diop ou l'astre d'espérance de la Sénégambie au Brésil »

Communiqué de presse



"Moi, Sidia Diop ou l’astre d’espérance de la Sénégambie au Brési"l, roman de Amadou Elimane Kane, éditions Lettres de Renaissances, Paris, février 2018



Les éditions Lettres de Renaissances ont l’immense plaisir de vous annoncer la dernière parution de l’ouvrage "Moi, Sidia Diop ou l’astre d’espérance de la Sénégambie au Brésil", dernier volume de la trilogie romanesque d’Amadou Elimane Kane, qui vient clore la thématique consacrée à la réécriture du récit africain par le biais de la fiction documentaire.



Ce nouveau récit, bâti entre deux espaces géographiques, le Brésil et l’Afrique, et deux périodes historiques, le XXIe siècle et le XIXe siècle, pose, dans une alternance narrative très maîtrisée, la question des traces de la culture africaine au sein du monde contemporain.



À travers le prisme de la réalité historique et de la quête identitaire du monde noir, Amadou Elimane Kane apporte une vision toute en lumière afin de rétablir les liens culturels qui existent entre le Nouveau monde et l’Afrique à l’époque de l’esclavage et de la colonisation. Cette nouvelle vérité éclaire une nouvelle fois l’ancrage de l’auteur, qui propose un horizon revisité du continent africain qui conduit à la renaissance.



« Amadou Elimane Kane continue de descendre dans les méandres de la mémoire pour tirer de l’oubli paralysant, des figures et des faits qui ont valeur de repères et de ressorts. Tenacement, il réinvente les vestiges et reconstitue la trajectoire de personnages emblématiques pour hisser l’étendard de son peuple « sur la cime gigantesque des arbres ».



Extrait de la préface par Ibrahima Wane, Maître de conférences de littérature africaine orale à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar



«Amadou Elimane Kane fait se fondre en un seul personnage historique, Makarra et Sidia Diop. Il les réunit en les faisant dialoguer dans le même espace. Ainsi donc, il rend caduque l’historicité du triangle commercial, en le métamorphosant en une matrice organisationnelle de trajectoires devenues, par la magie de la construction littéraire, perpendiculaires. Et, dont l’angle droit reste cette histoire commune. »

Extrait de la postface par Abdarahmane Ngaïde, enseignant-chercheur au département d’histoire Flsh/ Université Cheikh Anta Diop De Dakar