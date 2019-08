Amadou Kane Diallo prépare les Locales

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement «Bamtaare» se projette pour les prochaines élections locales prochaines. En Assemblée générale samedi à Dakar, le président dudit mouvement, Amadou Kane Diallo a appelé à sa massification et à la mobilisation en direction des Locales, pour avoir le maximum de conseillers.

Amadou Kane Diallo et compagnie n’excluent aucune éventualité, pourvu que leurs intérêts soient pris en compte.

Seulement, rapporte L’As, «Bamtaare» souhaite aller en priorité en alliance l’APR et BBY, mais avec l’exigence du respect de ses intérêts. Puisque «Bamtaare» continue de réaffirmer sa confiance au Président Macky Sall et espère participer à la gouvernance du pays, pour avoir contribué à son élection à la magistrature suprême et détenir une approche de développement du pays basée sur le respect des valeurs cultuelles.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos