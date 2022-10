Amadou Kanouté sur la concertation sur la vie chère : « Notre enthousiasme au sortir de la réunion présidentielle, a été douchée par le ministère du Commerce» Dans cet entretien accordé à «L’As», le Directeur exécutif de l'Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV) revient sur la place que doivent occuper l’Agro-écologie et les exploitations familiales lors des futures négociations sur le climat de la Cop 27 en Égypte. Amadou Kanouté aborde également la question de la Couverture sanitaire et de la protection au Sénégal. Non sans déplorer en outre, la façon dont le ministère du Commerce fait le suivi de la concertation nationale sur la vie chère.



Y a-t-il de l’espoir, selon vous ?



L’enthousiasme qui nous animait au sortir de la réunion présidentielle, a été douchée par la prise en charge faite par le ministère du Commerce, de lancer les concertations avec les acteurs, pour mettre en place les commissions en impliquant certains d’entre eux et d’autres, non. Cette démarche a nui à l’esprit d’inclusivité qui avait irrigué la démarche du Chef de l’État, quand il a invité tous les acteurs sans exclusive au Palais, pour recueillir nos points de vue sur comment lutter contre la cherté de la vie



Comment évaluez-vous le secteur de l’agro-écologie au Sénégal ?





Difficile à évaluer en termes quantitatifs comme le nombre d’exploitations qui s’y adonnent, les volumes et quantités produites, etc. Par contre, sur le plan de la reconnaissance de ce mode de production, aussi bien le terrain que les développements au plan institutionnel, nous laissent entrevoir une percée extraordinaire de l’agro-écologie ces dernières années. Je veux citer entre autres, les avancées suivantes : l’agro-écologie est reconnue comme le 4e pilier du PSE vert ; et deux ministères dans le nouveau gouvernement portent dans leur dénomination des libellés qui sont sous-tendus par l’agro-écologie. Il s’agit du ministère de l’Agriculture qui s’est vu rajouter le concept de souveraineté alimentaire ; et celui de l’Environnement, du Développement durable, qui s’est concrétisé avec le rajout de la transition écologique.



Ni l’une ni l’autre de ces missions ne peut se matérialiser sans passer par l’agro-écologie. Sur le terrain, l’acceptation ou le retour des exploitations familiales vers l’agro-écologie est une tendance lourde même si nous n’avons pas encore cherché à la quantifier. (…) Quant à la société civile, elle s’engage pleinement à propulser et animer la concrétisation de la vision de l’agro-écologie. Elle s’est regroupée dans une vaste coalition regroupant des organisations nationales et internationales d’environnementalistes et paysannes, des maires, des organisations de consommateurs, de chercheurs qui ont lancé la Dynamique pour la transition agro-écologique au Sénégal (Dytaes) et qui travaillent pour donner corps à cette transition. La Dytaes a produit un document de contribution qu’elle a formellement remis au Chef de l’État pour alimenter la démarche du PSE Vert vers l’agro-écologie.



Le foncier agricole constitue pendant ce temps un vrai problème. Que faudrait-il pour sécuriser les agriculteurs ?



Pour sécuriser les agriculteurs, il faut une gouvernance foncière centrée sur la personne et non sur l’investisseur privé qui peut acquérir des centaines voire des milliers d’hectares de terres au détriment de la petite exploitation familiale. Pour cela, il nous faut retourner à l’esprit de la Loi sur le Domaine National de 1964 : la terre appartient à la nation et sa gestion est confiée à l’État et ses démembrements. Je dis bien « confiée » ! Cela veut dire que ni l’État ni les collectivités territoriales encore moins les investisseurs privés ne sauraient se l’approprier sans un consentement et des conditions préalablement discutés et acceptés de toutes les parties prenantes. Tout ceci se trouve dans le Document de Politique Foncière que la défunte Commission Nationale de Réforme Foncière a remise au Chef de l’État. Cette soumission n’a jusqu’à ce jour pas été suivie de prise en charge.



CICODEV mène en outre beaucoup d’actions dans le domaine de la santé. Elle suit de très près la politique de l’État sur la question et particulièrement, la Couverture maladie universelle. Pensez-vous que c’est un succès ou un échec ?



Passer d’un taux de couverture des citoyens contre le risque maladie de 20% en 2013 à 53% en 2022 - selon les chiffres officiels - ne peut être qualifié que de succès. Même si les réalités sur le terrain montrent encore des écueils à surmonter. Aujourd’hui, le gouvernement a décidé d’aller vers la Couverture Sanitaire Universelle. Ceci veut dire ne plus seulement se focaliser sur les citoyens et à soigner la maladie mais travailler sur tous les autres déterminants de la maladie, déterminants compris comme ce qui cause la maladie, comme les comportements (sédentarisme, fumer, l’hygiène, l’accès à l’eau et l’assainissement, à l’éducation, la nutrition, etc.).



Vous en devinez les défis : c’est le financement pérenne, c’est la coordination et la cohérence entre tous les départements ministériels qui ont en charge ces secteurs, c’est la redevabilité sur les actions menées pour tendre vers la CSU.















