Amadou Ly Akilee dénonce les abris provisoires

Candidat à la mairie de Keur Massar Sud sous la bannière de «Yeesal Keur Massar Sud», le directeur général de Akilee, Amadou Ly s’est indigné hier du système à double-flux et des abris provisoires qui hypothèquent les chances de réussite des élèves. A l’en croire, dans certaines écoles de cette commune dont Hamdallaye 03 de Alhadji Pathé Sow, il y a seulement 06 classes physiques pour 12 classes pédagogiques. Des difficultés qu’il compte éradiquer une fois à la tête de l’institution municipale. Il promet que l’essentiel du budget sera consacré à l’éducation et à la santé.



Amadou Ly a fait ces promesses hier au cours d’une cérémonie de réception de 02 salles de classe à l’école élémentaire publique des Parcelles assainies Unité 03 de la localité. Une action sociale bien appréciée par les populations. Le délégué de quartier, Daouda Mbaye, les parents d’élèves et enseignants qui se sont fortement mobilisés ont salué le geste de M. Ly.

L'As