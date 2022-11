Amadou Moustapha Ba : « La masse salariale des forces de défense et de sécurité passe de 68 700 000 000 F Cfa en 2022 à 107 900 000 000 F Cfa en 2023»

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 18:18 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba a apporté, hier des explications sur l’amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité. L’argentier de L’Etat a informé qu’elles ont bénéficié de façon substantielle, de la revalorisation généralisée des salaires des agents publics de l’Etat.



«C’est ce qui explique, d’ailleurs, que la masse salariale de ce personnel, qui était de 68 700 000 000 F Cfa en 2022, va passer à 107 900 000 000 F Cfa en 2023», déclare le successeur de Abdoulaye Daouda Diallo.



S’agissant des Agents d’assistance à la sécurité de proximité (Asp), le ministre a annoncé qu’une instruction a été donnée par le président de la république pour rehausser les pécules de ces agents en vue, notamment, d’améliorer leurs conditions de travail.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook