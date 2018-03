Amadou Moustapha DIENG, journaliste culturel et poète a remporté le Premier Prix Littéraire Alioune Diop de l’Association Science PO Paris /Afrique PLADA /ASPA 2018

C'est avec plaisir que nous vous annonçons que notre confrère de la Radio Sud FM Amadou Moustapha DIENG journaliste culturel et poète a remporté le Premier Prix Littéraire Alioune Diop de l’Association Science PO Paris /Afrique PLADA /ASPA 2018.



Ce prix qui sanctionne le résultat d’un concours de dimension international tout genre confondu, est décerné au recueil de poème intitulé yoonu suuf ou sur les routes de sable dont la qualité et la sublime justesse des vers ont été salué par le jury.



Dans ce texte, le poète et journaliste aborde l’épineuse question de l’immigration clandestine et surtout les cas d’esclavage de subsahariens en Libye.



Le prix a été remis ce Dimanche au Salon du Livre à Paris en présence de nombreuses personnalités littéraires et artistique. La cérémonie s’est déroulée au Pavillon des Lettres d'Afrique et le poème a été lu en présence de Mme Diop, veuve d’Alioune Diop, qui a été émue aux larmes, comme tout le public.



Amadou Moustapha DIENG surnommé le poète flamboyant remporte ainsi une publication de son recueil dans les éditions Présence Africaine, ainsi qu’un importante somme d’argent et un lot de livres.

Parmi les 4 Lauréats du PLADA 2018 figurent les textes suivant "Jusqu'à l'os de la parole" de Dominique Normand, "Yoonu Suuf " d'Amadou Moustapha Dieng, "Kasumay" de Florian Bobin,"Qui veut voler les rêves de l'enfant ? " de Ndiaye Oumar Seck.



Signalons que les 15 meilleures œuvres de ce concours feront l'objet d'un recueil, publié par Présence Africaine, en partenariat avec l'ASPA très prochainement.



