Amadou Seck d'Eurogerm condamné à payer 27 millions f Cfa

Le Tribunal de Commerce hors classe de Dakar a tranché jeudi 24 octobre dernier un contentieux qui oppose la société la Sénégalaise de l’Automobile à la société EUROGERM Sénégal de l’homme d’affaires Amadou Seck. Poursuivie dans cette dans cette affaire, cette dernière a été condamnée à payer la somme de 24.000.000F CFA en principal et celle de 3.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts. La juge Hélène Sarr Camara qui présidait la séance a ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du principal et mis les dépens à la charge de la défenderesse. La Sénégalaise de l’Automobile a été représentée au procès par Me Ndèye Coumba Diop contre Me Ndèye Ndack Lèye pour le compte de Eurogerm