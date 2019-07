Amadou Tidiane Wane désapprouve le silence de Abdou Diouf après le décès de Tanor : « il pense qu’il est au dessous de beaucoup d’autres » Ancien président de l’Association des maires et ancien haut responsables du Ps, Amadou Tidiane Wade s’est exprimé après le décès d’Ousmane Tanor Dieng, notamment sur le silence de l’ex chef de l’Etat, Abdou Diouf, depuis l’annonce de la nouvelle, hier.

Pour Amadou Tidiane Wane, ce silence est à la fois compréhensible et incompréhensible. « Il pense qu’il est au dessus de beaucoup d’autres. Ce qui est loin d’être le cas. Donc, ça me surprend certes qu’il n’ait pas encore fait de sortie, mais ça ne me surprend pas d’autres parts », a dit l’ancien maire de Kanel dans Enquête de ce mardi 16 juillet 2019.

« Mais il faut savoir que 20 ans, ce n’est pas 20 jours. On ne lui demande pas de faire des témoignages dithyrambiques auxquels il ne croit pas. Mais il peut au moins, témoigner de ses compétences, de son sérieux. Mais ça, c’est Abdou Diouf, il faut l’accepter comme tel », s’est-il encore désolé.



