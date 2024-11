Amadou Touba Niane, de la coalition Garap-ADS : Son plaidoyer pour un environnement commercial sécurisé et équitable au Sénégal Amadou Touba Niane, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar, porte un double engagement professionnel et politique en faveur de l’amélioration de l’environnement des affaires au Sénégal. Selon le quotidien Tribune, lors d'une visite au marché Dior aux Parcelles Assainies, il a souligné l'importance de mieux protéger les commerçants, les opérateurs économiques et les consommateurs, dans un cadre légal et économique stable.

À la tête de la coalition GarapAds et du Mouvement Politique et Citoyen Wax Jëf, Niane milite pour une économie régulée. Il rappelle que les textes de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) imposent des obligations aux commerçants, telles que l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et la tenue de livres comptables, des mesures qui visent à assurer transparence et intégrité.



En retour, il insiste sur la nécessité pour l’État de protéger les commerçants contre des pratiques telles que la concurrence déloyale et les abus de la part des bailleurs. Selon lui, ces protections sont essentielles pour garantir un cadre économique où la sécurité juridique et judiciaire est assurée, ce qui favorise l’investissement et la stabilité du commerce.



Niane appelle également à une solidarité parmi les commerçants et sollicite leur soutien pour qu’il puisse défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Pour lui, la nouvelle législature devra adopter des réformes destinées à renforcer la régulation économique et à instaurer un environnement propice à la formalisation et à la confiance envers les institutions publiques.



