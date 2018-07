Amara Traoré « Nous devons faire le bilan contradictoire avec tous les acteurs du football »

L’équipe nationale de football a atteint sa « vitesse de croisière » et n’a pas besoin de « grands chamboulements », a laissé entendre, l’ancien sélectionneur national, Amara Traoré dans un entretien avec l’APS.



« Nous avons fait la CAN 2017 et la coupe du monde 2018, c’est des gains même si nous n’avons pas atteint le second tour », a rappelé l’ancien sélectionneur national. « Nous devons faire le bilan contradictoire avec tous les acteurs du football pour essayer d’aller de l’avant », a suggéré Amara Traoré.



« La grosse erreur, c’est de vouloir tout chambouler alors que les échéances arrivent à grande vitesse », a averti l’ancien attaquant des "Lions", indiquant que le premier critère de performance, « c’est la stabilité ».



Amara Traoré qui rappelle que cette équipe nationale a débuté un cycle qui va boucler les quatre ans en 2019, a appelé à la sérénité et au débat de fond. « Je suis convaincu que de la contradiction va jaillir la lumière autour de cette sélection nationale qui a beaucoup appris lors des précédentes compétitions », a-t-il par ailleurs ajouté.



L’ancien sélectionneur national a invité les Fédéraux à lancer Qatar 2022 qui passe par les prochaines éditions de Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 et 2021.



« Mais nous ne devons pas oublier le travail à la base en formant des joueurs pour nos clubs et nos championnats locaux qui peuvent valablement concurrencer les expatriés dans l’équipe nationale A », a-t-il dit.











Aps