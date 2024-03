Amath Diouf, Conseiller Technique : "Fatick votera les yeux fermés pour le candidat du Président Sall "

« Nous avons reçu dans l'unité notre candidat Amadou BA à fatick. C'est l'occasion pour nous de féliciter l'ensemble des responsables et militants de l'APR de Fatick pour leur engagement et leur loyauté dans les choix du Président SALL.



Nous comptons maintenir ce rythme avec des visites de proximité pour terminer la campagne en beauté et espérer en toute confiance remporter cette bataille électorale à enjeux multiples. Nous profitons de cette tribune pour lancer un fort appel aux sénégalais de prendre conscience des réalités du moment.



Les enjeux sécuritaires et économiques n'autorisent pas de léguer le pouvoir à des immatures. Le Sénégal est un grand pays et doit être dirigé par un Grand homme. C'est pour cette raison que nous avons choisi Amadou Ba, un homme d'Etat, d'expérience, de paix mais aussi et surtout un développeur qui connait les arcanes de L'Etat de par son parcours.



A Fatick, notre victoire est assurée à plus de 80%. Car, l'opposition est quasiment inexistante. »