Amath Soumaré, économiste : « Avec le Covid-19, l’ordre économique mondial va radicalement changé"

Dimanche 22 Mars 2020

La pandémie du Coronavirus poursuit sa course folle avec un cortège de morts, tout en dessinant les lendemains de crise économique qu’elle laissera derrière elle. Un chamboulement économique se fait déjà sentir. D’après l’expert en intelligence économique, Amath Soumaré, les projections sont déjà alarmistes et « l’ordre économique mondial va changer totalement ».



« On n’aura plus le capitalisme ou le libéralisme comme on l’a connu depuis 1945. C’est un grand tournant qui attend le monde. En Europe on a tiré trop de billets. Et si nous (en Afrique) on fait la planche à billets, on va les suivre. L’Europe a mis beaucoup d’argent en circulation, énormément. Les américains ont sorti un trillion. Mais eux leurs banques respectent la règle des 10%. En Europe il n’y a aucune banque qui respecte les 10% », argumente-t-il.



La Bceao, pour sa part, a sorti 4 trillions. Une décision que le Pdg du centre africain de la nouvelle économie, n’approuve pas. « Il faut qu’on se ressaisisse et qu’on comprenne qu’ici (en Afrique) il n’y a pas de crise de liquidités. Les banques sont hyper cash. Les secteurs qu’il faut aider ce sont les secteurs qui sont impactés directement par cette crise sanitaire », soutient Soumaré, invité de l’émission Objection de ce dimanche.



Par ailleurs, estime-t-il, « le Covid-19 permet à nos dirigeants de comprendre comment notre système sanitaire doit-être organisé... ». Ce que la Chine a bien compris en stoppant la progression du virus. A l’en croire, Pékin a montré sa puissance en parvenant à découvrir le code génétique du virus en 10 jours. Il est convaincu que la Chine jouera les premiers rôles après cette crise sanitaire.

