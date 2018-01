Amath Suzanne Kamara à Khalifa Sall : « Si vous combattez un régime, vous devez être blanc comme neige »

Le coordonnateur national du réseau des enseignants de l’APR n’est pas du tout tendre avec Khalifa Sall, au moment où le procès sur sa gestion de la caisse d’avance de la mairie se tient. Amath Suzanne Kamara a traité hier le maire de Dakar, de ‘’délinquant financier’’.



« Si vous combattez un régime, vous devez être blanc comme neige. Lui ne peut pas prouver les factures, cela pose problème. Mais vous ne pouvez pas dilapider les deniers publics, il y a des lois. La justice est là pour tout le monde. Bientôt, les Sénégalais seront édifiés », a-t-il dit. Et d’ailleurs, souligne-t-il, si Bamba Fall envisage une candidature de Idrissa Seck pour Mankoo Taxawu Senegaal en cas d’empêchement de Khalifa Sall, « c’est parce qu’il est convaincu des faits » reprochés à son mentor. « Avant même la sentence du tribunal, il l’a déjà condamné », précise-t-il. Et concernant le leader de Rewmi, il estime qu’il est ‘’out’’.



« Les Sénégalais se sont fait une idée sur lui. Et cela ne changera pas. Même sa candidature ne fait pas l’unanimité au sein du camp de Khalifa Sall dans la mesure où Barthélémy Dias a pris le contrepied du maire Bamba Fall », poursuit le second de Youssou Touré.



M. Kamara rappelle que « l’ambition que le camp présidentiel se fixe, est de réélire le Président Macky Sall au premier tour ».



Macky Sall réconcilie Ahmath Suzanne Kamara et Youssou Touré

Amath Suzanne Kamara et Youssou Touré fument le calumet de la paix. Un temps en conflit après la démission de Youssou Touré de la tête de la coordination des enseignants, avant de revenir, les deux responsables de la structure ont été réconciliés par le chef de l’Etat. « Le président de la République nous a demandé de taire nos querelles et d’être derrière lui », a indiqué Amath Suzanne, au cours d’une conférence de presse. Mais le coordonnateur adjoint des enseignants de l’APR précise : « si Youssou Touré continue d’en être le coordonnateur, il n’en demeure pas moins que la gestion de la structure regroupant les enseignants de l’APR, exige davantage de transparence ».









Le Quotidien