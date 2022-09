Ambassade de France: Guy Marius Sagna s'attaque à la "Mafia des visas" ce lundi

Le député Guy Marius Sagna n'apprécie pas le traitement infligé par l'Ambassade de la France aux demandeurs de visas, en particulier les sénégalais. C'est pourquoi il a décidé de s'y rendre ce lundi 26 septembre.



Ce, pour déposer une lettre de protestation avec les victimes de ce qu’il appelle de la « mafia des visas ».



« Ce lundi 26 septembre 2022, le député que je suis ira déposer avec des victimes de la mafia des visas de l’ambassade de France, et d’autres Sénégalais, une lettre de protestation à l’ambassade de France au Sénégal et au ministère étranger aux affaires », a indiqué le parlementaire.



Guy Marius reproche à la France la « mafia des visas » d'autant qu'une demande de visa qui peut coûter plus de 200.000 F CFA (oui, vous avez bien lu), peut être aussi traitée pendant...trois à six mois!