Ambassade de France: S.E Christophe Bigot décore 11 employés sénégalais

Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, est manifestement très satisfait de ses employés sénégalais. Il a organisé hier une rencontre conviviale à la résidence de la France, dont le but était de décerner des médailles à 11 employés sénégalais qui sont en service à l’ambassade depuis plus de 20 ans.



Sous les applaudissements des membres de leurs famille, d’amis et collègues français, le diplomate n’a pas tari d’éloges à l’endroit des 11 récipiendaires avant de leur accrocher une médaille vermeille, rouge ou d’argent. Par exemple, le très disponible Alassane Bâ et le chauffeur Lamine Coly, entre autres, ont été honorés.



Christophe Bigot a salué «la loyauté et la discrétion exceptionnelle » des récipiendaires. D’après le diplomate français, c’est grâce à Alassane Bâ qu’ils ont connu les réalités sénégalaises pour ses connaissances linguistiques.



Au-delà de son travail d’interprétation et de compréhension des médias sénégalais notamment la culture orale et le monde hors de Dakar, Alassane Bâ a gravi beaucoup d’échelons au sein de l’ambassade.



Un cocktail merveilleux a clôturé la cérémonie tenue dans un cadre enchanteur sur l’esplanade des jardins de la résidence de l’ambassadeur de France à Dakar.

















