Ambassade de Grande-Bretagne à Dakar: S.E George Hodgson s’en va S.E George Hodgson, actuel ambassadeur de la Grande Bretagne à Dakar, sera remplacé au mois de juillet, par Victoria Billing. Ex-Consul général adjoint à Jérusalem entre 2006 et 2008, elle occupera la fonction d'ambassadrice non résidente en République du Cap-Vert. Le journal "L’Observateur" qui donne l’information, souligne que la diplomate est mariée et mère de trois enfants.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos