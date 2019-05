Ambassadeur de France au Sénégal : Qui est Philipe Lalliot, le successeur de Christophe Bigot ? L’actuel Ambassadeur de France au Sénégal, Jean Christophe Bigot va quitter son poste au mois de septembre prochain. Il sera remplacé à son poste par Philipe Lalliot, actuellement en service au royaume des Pays-Bas, est un énarque au parcours, déjà, bien rempli.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 16:45 | | 0 commentaire(s)|

Agrégé en Sciences économiques et sociales



Âgé de 52 ans, Philippe Lalliot, est un ancien élève de l’École Nationale d’Administration (Promotion « Victor Schœlcher », 1996) et de l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud. Le successeur de Christophe Bigot est agrégé de sciences économiques et sociales. Il est également titulaire d’un DEA en sciences administratives et d’un DEA en littérature française. Philipe Lalliot est également diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.



Ancien Consul général de France à New York



Ancien maître de conférences à l’IEP de Paris et à l’ENA, le prochain Ambassadeur de France au Sénégal a été nommé secrétaire des Affaires étrangères en 1996 et a exercé des fonctions à la direction des Affaires juridiques du Quai d’Orsay jusqu’en 1999. Il sera ensuite mis à disposition des services du Premier ministre.

Philipe Lalliot a une grande expérience diplomatique. En effet, à partir de 2001, il est nommé Premier secrétaire à l’ambassade de France à Washington, et devient deuxième conseiller à la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles, en 2005.

L’année suivante, il revient au Quai d’Orsay en tant que chargé de mission auprès du Secrétaire général. Il retournera aux Etats-Unis le 26 août 2009, en tant que Consul général de France à New York.



Dakar, son premier poste en Afrique



Il reviendra en France où il est nommé, le 1er août 2012, Directeur de la Communication et de la presse et Porte-parole du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Depuis le 16 octobre 2013, il est Ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO.

Actuellement Ambassadeur de France au Royaume des Pays-Bas, Philipe Lalliot avait été nommé à ce poste depuis le 30 mars 2016. En rejoignant le Sénégal au mois de septembre prochain, il occupera son premier poste en Afrique.

Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur ; Chevalier dans l’Ordre national du Mérite français, le prochain Ambassadeur de France au Sénégal parle le français et l’anglais.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos