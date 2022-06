Ambiance surchauffée chez Ousmane Sonko : A la Cité Keur Gorgui, des jeunes incontrôlables Point de départ de leur leader, Ousmane Sonko, à la Cité Keur Gorgui, des milliers de jeunes aux refrains à la limite un peu insolents, sont presque incontrôlables. Avec des drapeaux du Sénégal qu'ils n'hésitent pas à brandir et agiter, ils scandent à tout bout de champ, le slogan « Sonko, Président ! »

Marchant en colonnes ou rangs dispersés dans des rues et ruelles un peu étroites, ces jeunes entonnaient même des chansons irrespectueuses envers le leader de Benno. Avec un peu de retard, Ousmane Sonko est sorti de chez lui, entouré de ces jeunes qui s’érigent presque en bouclier.



En cours de route, Sonko et son convoi ont été obligés de ralentir et même de s’arrêter, pour permettre à Barthélémy Dias et ses proches de se joindre à eux. Affichant leur engagement, des jeunes affirment ne pas faire confiance aux forces de l’ordre, c’est pourquoi, ils sont là protéger leur leader Ousmane Sonko au péril de leur vie.



Pour le moment, aucun incident ou dégât n’a été noté chez ses voisins.



