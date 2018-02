Amdy Mbengue, faux douanier : « Secret story » d’un usurpateur de fonction

Amdy Mbengue est un vrai usurpateur de fonctions. Il a, pendant 7 ans, berné tout son entourage, y compris ceux qui lui sont très proches, à savoir ses épouses et ses enfants. Leur faisant croire qu’il était un soldat de l’économie.

La vérité finit par jaillir. Le procès-verbal de l’enquête préliminaire dévoile la face cachée du faux douanier. Qui est Amdy Mbengue ? Qui lui confectionnait ses tenues ? Où prenait-il les véhicules luxueux qu’il conduisait ? Comment a-t-il séduit sa deuxième femme avant de l’épouser ? Tout va se savoir.



Ancien militaire, Amdy servait au bataillon des commandos. Après une durée légale de deux ans, il est libéré de l’Armée. Malgré cela, il continuait à fréquenter les casernes militaires. C’est d’ailleurs par là qu’il a fait la connaissance de Ibrahima Ndiaye, un lieutenant de la Douane. «Après le décès de ce dernier, je me suis procuré ses effets militaires. Je les portais dans le seul but de chercher à frimer », a-t-il avoué non sans reconnaitre avoir gardé d’autres tenues du défunt à Tivaoune Peulh. Il a fait amende honorable avant de solliciter la clémence du tribunal. Il a juré de ne plus récidiver.



La stratégie du faux douanier pour berner son monde



Alioune Mar, marié et père de quatre enfants est un chef d’entreprise, «Nicoa Business Group», officiant dans la vente et la location de voitures. C’est lui qui louait au faux douanier les véhicules luxueux. Il a, à cet effet, été entendu par la Section de Recherches de la Gendarmerie.



« Amdy Mbengue s’est présenté dans notre structure au nom de Babacar Dieng. Il nous a manifesté son désir de louer un véhicule. Il était revêtu d’une tenue de la Douane. C’est ainsi que nous lui avons loué le véhicule Citroën C Elize pour une durée de trois jours. Il m’a appelé ce 22 janvier vers 18 heures pour me signaler la perte de la clef. Pour ce faire, il est revenu pour récupérer la doublure », explique-t-il. «Quelques heures après, ajoute-t-il, j’ai été informé de son arrestation par la Gendarmerie pour usurpation de fonctions de douanier ».



Tailleur de son état, Oumar Diallo a également été auditionné par les enquêteurs. Il a reconnu avoir confectionné pour Amdy Mbengue, une casquette et une tenue d’inspecteur de Douanes courant 2017. Ce dernier s’étant présenté à lui en uniforme et lui faisant confiance, il lui a confectionné la tenue.



Les confidences de la seconde épouse

Seconde épouse du faux douanier, Maguette Sow, contrôleur d’hygiène à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a fait face aux limiers en charge de l’enquête. Elle a eu deux enfants avec le mis en cause qui, depuis quelques jours, croupit à la Maison d’arrêt de Rebeuss.



Ils se sont connus pour la première fois à EMG lorsque celui qui est devenu son mari plus tard, a volé à son secours alors qu’on l’agressait. « Ce jour-là, il m’a conduit jusque chez moi. On s’est échangé de numéro de téléphone. Il m’appelait fréquemment. En un moment donné, je l’ai filtré. Je n’avais plus de ses nouvelles. Il m’a recherchée sur Facebook avant de m’envoyer une demande d’amie. J’ai accepté. Nous avons échangé et je lui ai remis mon numéro. Il m’a déclaré sa flamme. C’est en ce moment qu’il m’a fait savoir que c’est un douanier », raconte la dame.



Ils se sont dits oui quelques temps plus tard. Elle dépeint Amdy comme un bon mari qui l’a mise sur le droit chemin.

«Il me soutenait avec fascination et m’a réconfortée de suivre les recommandations de Dieu. C’est grâce à lui que j’ai arrêté de me tresser des mèches. C’est à son arrestation que j’ai appris qu’il n’était pas douanier. Il me donnait 5000 de FCFA pour la dépense quotidienne », rapporte-t-elle.







Libération