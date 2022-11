Amdy Moustapha Faye sur Sadio Mané: "une blessure physique est moins grave que celle mentale, il va..." L'ancien international sénégalais, Amdy Moustapha Faye s'est prononcé sur la blessure de Sadio Mané contractée ce mardi lors du match du Bayern contre le Werder Brême. A l'en croire, une blessure physique est plus supportable que celle mentale, a -t-il fait savoir au reporter de Leral.

"Sadio Mané est dans la lignée des Messi et ou autre Ronaldo, il connaît son corps. Sa blessure est moins inquiétante car elle est physique. J'aurais été inquiet si c'était mental, mais comme c'est physique, il sait comment gérer son corps. Cependant, il a beaucoup joué ces derniers mois, c'est juste physique encore une fois qu'autre chose", a rappelé l'ancien joueur de l'AJ Auxerre.



Pas d'inquiétudes pour la participation de SM10



"Si c'étaient les médias sénégalais qui avaient donné l'information sur le forfait de Sadio Mané, oui, je pourrais le croire. Mais ce sont des médias étrangers, de surcroît qui ne sont pas allemands, encore moins celui du club où évolue Sadio Mané. Je ne pense pas que sa participation à la coupe du monde soit compromise. Attendons son évolution et d'ici demain ou vendredi, on en saura davantage", a-t-il joué la prudence, au téléphone de Leral.

