Amel Bent en deuil : elle annonce le décès d'un membre de sa famille

Après des semaines d'auditions à l'aveugle, de battles et de K.O, l'émission de TF1 The Voice s'est interrompue samedi dernier. L'animateur Nikos Aliagas a en effet été contraint d'annoncer que les demi-finales, qui devaient se tourner en direct et en public depuis le Palais des Sports à Paris ce mois-ci, étaient reportées à la rentrée en raison de la crise sanitaire actuelle.



"Paix à ton âme tonton"

Voici donc les quatre coaches, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Lara Fabian et Amel Bent contraints de patienter. De quoi permettre à cette dernière qui vit un moment difficile, de se remettre. En effet, l'interprète de Ma philosophie, habituellement très présente sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer son amour pour ses deux filles, Sofia et Hana, était curieusement absente ces derniers temps. Amel Bent a rompu le silence ce lundi 27 mars pour annoncer une bien triste nouvelle : le décès de son oncle. La chanteuse lui a d'abord rendu hommage d'une courte phrase "Paix à ton âme tonton", puis elle a plus largement exprimé sa tristesse dans une story postée sur son compte Instagram. "J'espère que tout le monde va bien par ici... Je dois vous avouer que nous avons perdu un membre de ma famille ce vendredi et c'est la raison pour laquelle je ne partage pas mon quotidien ces derniers jours. Je pense quand même fort à vous et vous espère tous en bonne santé. Prenez soin de vous et des vôtres", a-t-elle déclaré à l'attention de ses fans.



Une artiste généreuse

Un message qui se distingue de tous ceux précédemment envoyés par la chanteuse. Habituellement, celle-ci se montre joyeuse et souriante pour raconter sa vie de mère confinée, faire quelques révélations sur ce qui se passe dans les coulisses de The Voice ou même encourager les dons en faveur des Hôpitaux de France, comme ce fut le cas avec le collectif Et demain, qui réunit 350 personnalités du monde artistique, culturel,et sportif. Outre Amel Bent, on y retrouve également Zinedine Zidane, Jean Dujardin ou encore Zazie...



programme-tv.net