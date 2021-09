Amélioration des conditions de vie des populations : le Waqf joue sa partition à Dabia dans le Matam A travers l’exploitation du site de la Société d’Intensification de la Production Agricole (SIPA) de Goudoudé et du projet d’aménagement d’un périmètre à Mollé Walo, la Haute Autorité du Waqf (HAW) joue sa partition dans l’intensification agricole dans le département de Dabia situé dans la région de Matam

Depuis septembre 2020, la HAW a appuyé des investissements au niveau de la Société d’Intensification de la Production Agricole (SIPA) de Goudoudé et du projet d’aménagement d’un périmètre à Mollé Walo.



Une délégation de la Haute Autorité du Waqf (HAW), conduite par le Directeur général, Monsieur Racine BA, et la représentante de la Commission de Supervision, Madame Arame Top Sène, a effectué, du mercredi 1er au vendredi 3 septembre 2021, une mission de suivi des projets Waqf publics agricoles situés à Dabia.



Selon le communiqué de presse parvenu à la Rédaction, les investissements réalisés sur la SIPA de Goudoudé par la HAW depuis septembre 2020, viennent en appoint aux financements préalablement consentis par des partenaires de l’Etat du Sénégal pour l’aménagement du périmètre agricole.



L’intervention de la Haute Autorité du Waqf avait ainsi pour objectifs de redynamiser l’exploitation du site et d’impulser la rentabilité financière du projet, dont la gestion était jusque-là assurée par le GIE du village. Au cours de la mission, la délégation a visité les infrastructures de la SIPA de Goudoudé et a tenu une rencontre d’échanges avec les populations environnantes sur le projet.



La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Agnam Civol, en présence du Ardo Samba KA, personne morale de la localité, du Directeur du Projet de Développement Agricole de Matam (PRODAM), du Directeur Régional du Développement Rural (DRDR) de Matam, du représentant du Maire de Dabia, des responsables du GIE de la SIPA de Goudoudé Diobé et du Chef de projet.



Les différents échanges ont permis de mesurer l’impact du projet sur les populations de la zone d’implantation. En effet, tous les intervenants principalement des Chefs de village de Goudoudé Diobé, Goudoudé Ndouetbé, Kiriré 1 et Kiriré 2, ainsi que les représentants des villageois de Dabia, Kobilo, Bournabé, Tàbé et Louguéré ont été unanimes sur l’importance du projet dans l’amélioration de leurs conditions de vie.

Ces témoignages sont corroborés par les statistiques qui indiquent le recours à une main d’œuvre ponctuelle de près de 400 personnes pour chaque spéculation, afin de réaliser les opérations de semis, de désherbage, de buttage et de récolte.



Ainsi, outre la redevance annuelle versée au GIE, environ 20% des dépenses effectuées sur le budget de 98 millions FCFA mis en place par la Haute Autorité du Waqf a concerné la rémunération des journaliers et les salaires du personnel du projet au nombre de sept (07).



La mission a ensuite effectué une visite sur le site de Mollé Walo, dans le Dandé Mayo, pour lequel une étude de faisabilité de son exploitation commandée par la HAW est en cours.

Au total, le déplacement de la Haute Autorité du Waqf dans sa zone d’intervention agricole de Matam a permis de relever la satisfaction des populations et des autorités locales et administratives, qui ont toutes demandé la poursuite du projet.



Le Directeur Général de la Haute Autorité du Waqf a promis de consolider les acquis et sollicité l’engagement accru des acteurs pour de meilleurs résultats au plan financier, gage de viabilité du projet.

Le Témoin



