Amélioration du cadre de vie à Kolda : Le service d’hygiène en opération de désinfection et de désinsectisation des lieux de culte La sous-brigade d’hygiène de Kolda contribue à l’amélioration du cadre de vie et des conditions d’hygiène collective et individuelle dans la commune de Kolda. Des hommes sont déployés sur le terrain pour procéder à des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation des lieux de culte de la commune, a indiqué le chef de la brigade départementale d’hygiène.

À en croire le Lieutenant Aliou Faye, cette activité de prévention est couplée à la sensibilisation contre la Covid. Dans ce sillage, l’homme de tenue appelle au respect des mesures barrières. Car, «la maladie est encore là», a-t-il insisté.



À signaler que les morgues sont aussi ciblées par cette opération. Ceci, compte tenu du fait qu’il y a eu ces derniers temps des morts dont on ignore les causes du décès et qui pourraient être des cas suspects de Covid, selon l’adjoint au chef de la Brh de Kolda qui entend mettre l’accent dans la prévention pour parer à toute éventualité.



Puisque la période hivernale rime toujours avec dégradation du cadre de vie et conditions d’hygiène, a-t-il soutenu.

