Amélioration du cadre de vie: les moyens du Service d’hygiène seront renforcés Les moyens du Service d’hygiène seront renforcés dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie dans le pays.

C’est ce qu’a déclaré le Président de la République, ce jeudi, lors de son discours à l’issue du défilé marquant le 59e anniversaire de notre indépendance. Macky Sall qui a appelé à un retour aux valeurs citoyennes et républicaines dans son adresse à la nation à la veille de la fête d’indépendance, avait annoncé sa volonté d’œuvrer pour améliorer le cadre de vie et la propreté à l’intérieur du pays.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 15:24



