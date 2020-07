Amélioration durable du climat des affaires au Sénégal : Macky Sall accorde une priorité à l’intensification de la mise en œuvre des réformes

Le Président de la République, au sujet de l’encadrement, du financement et du développement des PME/PMI a souligné la priorité particulière qu’il accorde à l’intensification de la mise en œuvre des réformes visant à améliorer durablement le climat des affaires au Sénégal.



Il a, à ce sujet, insisté sur l’urgence d’opérationnaliser la Caisse des Marchés publics (CDMP SA), créée en 2016 comme filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui devait servir d’accélérateur aux PME pour un meilleur accès aux marchés publics, surtout dans le contexte de la relance, post-COVID, de l’économie nationale.



