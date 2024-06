Aménagement villes nouvelles: En route vers Diamniadio

L'urbanisation rapide et la démographie soutenue en Afrique posent des défis majeurs en termes d'infrastructures, de logements et de services publics. Pour répondre à ces défis, de nombreux pays africains comme le Sénégal se tournent vers la création de villes nouvelles. Ces projets qui visent à décongestionner les grandes métropoles, offrent de meilleures conditions de vie et stimulent davantage le développement économique.



C’est ainsi qu’en partenariat avec la Délégation Générale du Pôle Urbain (DGPU), le Groupe Diamond Green City invite à une rencontre d’échanges sur les Villes Nouvelles à Diamniadio ce mardi 02 juillet.



Le Pôle Urbain qui a en charge l’aménagement et la promotion de cette zone, offre ainsi l’occasion à son tout nouveau Directeur Général Monsieur Bara DIOUF de présenter les nouvelles orientations des autorités en matière d’aménagement des Villes Nouvelles.



Diamniadio est une illustration parfaite de la multipolarité des arrondissements qui servent aussi bien les ambitions institutionnelles, industrielles, administratives que commerciales tout en dimensionnant aujourd’hui une réelle offre d’habitat en moyen et haut standing.



Le Groupe Diamond Green City conforte cette initiative des constructeurs, développeurs et aménageurs de Diamniadio qui accordent une réponse réelle au défi des infrastructures et de mise en place de tous les services de proximité qui permettront à Diamniadio de tenir rapidement son rôle de grande ville urbaine.



Pour rappel, le groupe RIAD PREMIUM développe des écoquartiers sur 20 ha avec des types de logements qui concernent toutes les couches de la population. Situé à proximité des organisations internationales, des sphères ministérielles et des entreprises délocalisées, ce complexe d’écoquartiers révolutionnaires redéfinit le concept de vie urbaine dans un cadre harmonieux et naturel.



Diamond Green City est ainsi conçu pour offrir un espace de vie différent et plus confortable. Avec une répartition équilibrée de 50% d’espaces verts et de voirie et 50% d’habitats.



Il allie confort et durabilité. Les résidents bénéficieront d’infrastructures essentielles telles qu’un groupe scolaire international (de la crèche au lycée), une clinique, des commerces et des loisirs.



Cet écoquartier qui n’a rien à envier aux grandes villes modernes du monde, recyclera 70% des eaux usées et utilisera des panneaux solaires pour l’éclairage extérieur et les parties communes. Une polyclinique offrira des services de cardiologie, de pédiatrie, de spécialisation dentaire et un laboratoire ultra moderne. Les résidents profiteront ainsi de l’environnement sûr et paisible en bordure de l’autoroute à péage.