Ameth Diallo et "Gokh Yu Bees" en campagne : En route vers une Assemblée forte et indépendante ?... Selon le quotidien En Relief, la coalition Gokh Yu Bees a été mise en place par Ameth Diallo, un fils de la commune de Nguékhokh, qui en est également le leader. En vue des élections législatives prévues pour le 17 novembre, la coalition, avec Ameth Diallo en tête de liste nationale, a parcouru la moitié des régions du Sénégal afin de mobiliser les électeurs et de promouvoir sa vision pour l'Assemblée nationale.

Samedi dernier, la tête de liste Gokh Yu Bees s'est rendue dans le département de Mbour, où il a rencontré les éleveurs de Nguékhokh avant de poursuivre sa tournée vers Sindia et plusieurs villages de la zone du Safi, dont Kegniabour 1 et 2, Sorokhape et Guéreo.



Selon nos confrères, accompagné de Mamadou Sène, alias Diockel Sène, un des responsables locaux, Ameth Diallo a écouté les préoccupations des populations. Partout, il a salué leur mobilisation, soulignant l'importance de ces élections pour l’avenir du pays et appelant les citoyens à soutenir la liste de Gokh Yu Bees.



Comme le rapporte également En Relief, à l’issue de cette journée, Ameth Diallo a fait un bilan positif des deux semaines de campagne, déclarant : « Après deux semaines, nous sommes satisfaits des messages délivrés aux Sénégalais sans tomber dans des dérives ni des dérapages. » Il a également exprimé sa confiance dans le travail des bases locales de la coalition pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale.





Diallo a souligné que son objectif est d'apporter un nouveau type de député au Sénégal, indépendant du pouvoir exécutif. Pour lui, il est temps de rompre avec une assemblée inféodée et d'instaurer une véritable séparation des pouvoirs.



