Ameth Fall Braya va-t-il transhumer à l’Apr ? Quel avenir pour le Pds à Saint-Louis après son possible départ? Depuis quelques temps, Ameth Fall dit Baraya est en contradiction avec le Parti démocratique sénégalais (Pds) dont il est le coordonnateur départemental à Saint-Louis. Le responsable libéral s’est désolidarisé à la décision du parti, en demandant aux partis membres de Bby, à diriger le comité d’accueil des présidents Macky Sall et Macron à Saint-Louis le 03 février 2018. Auparavant, il s’était singularisé en prenant part à la concertation sur le processus électoral, boycotté par le Pds. Qu’est ce qui fait courir Baraya ? Va-t-il transhumer à l’Apr ? Quel avenir pour le Pds à Saint-Louis après son possible départ ? Nous avons posé ces questions à Dr Serigne Saliou Samb, journaliste et analyste politique.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2018 à 08:19 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook