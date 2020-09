Ameyrou Gningue, APR : « Macky Sall peut juridiquement, briguer un 3e mandat »

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 18:29 | | 0 commentaire(s)|

Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar (BBY, coalition au pouvoir) Aymérou Gningue, a soutenu que « juridiquement le président Macky Sall peut briguer un 3e mandat » en 2024, lors de l’émission Grand Jury ce dimanche sur la Radio futurs médias (Rfm, privée).



« Quand le Conseil constitutionnel a dit en 2012 que Abdoulaye Wade était candidat, les gens sont allés aux élections et ont fait le choix, en disant, on va l’écarter. Comme juridiquement, il est candidat, nous, on va l’écarter. C’est pourquoi la question du 3e mandat peut se poser dans d’autres pays limitrophes, mais ça ne peut se poser au Sénégal », a-t-il dit.



À la question de savoir si Macky Sall va tenter le coup, le député de répondre : « C’est une question difficile à laquelle je ne peux pas répondre. Je pense que la première préoccupation du président Macky Sall, c’est de dire, j’ai été élu en 2019 et en 2020, au début de l’année, il y a eu cette pandémie qui est en train d’impacter très négativement sur l’économie nationale…Maintenant en 2023, on posera la question pour voir. Mais aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs ».



Vu l’insistance du journaliste sur la même question de savoir si Macky Sall peut briguer un 3e mandat, M. Gningue a encore répété qu’il lui est difficile de répondre à cette question. Mais juridiquement, il peut répondre.



«Juridiquement, il n’y a aucun doute qu’il peut. Je vous dis juridiquement, il n’y a pas de problème, parce que moi aussi je lis les textes. Ce n’est même pas une question qui doit être posée, parce qu’elle a été déjà réglée », a-t-il soutenu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos