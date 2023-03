Amina Gueye, Première Avocate Sénégalaise en Italie : belle réussite pour une jeune femme issue de l’émigration

« Nos parents sont venus ici pour travailler et non pour étudier. Nous, en revanche, sommes nés en Italie et avons fait toutes nos études ici », confie-t-elle dans Mbnews.



Spécialisée en droit bancaire, Me Gueye fait également honneur à la communauté sénégalaise vivant en Italie. Ayant franchi cette étape importante, elle dit être déterminée à poursuivre son chemin et continuera à prêter attention aux droits des migrants, sujet sur lequel elle a rédigé sa thèse. « Une matière qui n’est pas très populaire à l’université », se désole-t-elle.