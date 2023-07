Amina Poté vs Kouthia : L’affaire atterrit devant la justice

L’animatrice Amina Poté poursuit l’humoriste Kouthia pour diffamation. Les deux agents de la TFM sont convoqués au tribunal le 26 juillet 2023, informe "Les Echos".



Selon le journal, Amina Poté avait servi une citation directe à Kouthia via son avocat, Me Abdy Nar Ndiaye. Elle lui demande de fournir les preuves des accusations portées contre elle dans des audios, où une voix attribuée à l’humoriste, la taxe, notamment, de lesbienne.



D'aprés toujours la même source, l’affaire, retenue pour la première fois en audience, « sera certainement renvoyée pour le paiement de la consignation qui est fixée à 50 000 francs Cfa ».

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook