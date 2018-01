Aminata Angélique Manga : « Les auteurs du braquage du véhicule des Espagnoles seront traqués, appréhendés et punis» La ministre, Aminata Angélique Manga, qui a, sévèrement, condamné ces cas de viol contre ces femmes après le braquage de leur véhicule, a promis que les auteurs seront traqués, appréhendés et livrés à la justice, conformément à la volonté du président de la République.

« Ce qui s’est passé entre Kafountine et Baïla que nous regrettons profondément, c’est du banditisme avéré parce que pour qui connait les traditions en Casamance, la sacralité de la femme, personne n’aurait osé toucher, violer, maltraiter une femme. Et ce qui est sûr et certain, c’est que ces gens-là vont être traqués, appréhendés et subiront la punition appropriée », a-t-elle dit vendredi, particulièrement choquée par le braquage du véhicule transportant des touristes espagnoles.

Aminata Angélique Manga s’exprimait en marge d’une tournée qu’elle effectuait auprès des familles des victimes du massacre de Boffa, auxquelles elle a apportées de l’aide composée de denrées alimentaires et des enveloppes.



Ce faisant, la ministre dit exécuter la volonté du président de la République, de mobiliser toutes les entités de l’Etat pour accompagner les familles éprouvées. « Le chef de l’Etat, dès lors qu’il a été mis au courant de ce qui s’est passé, a demandé à toutes les entités de l’Etat d’accompagner les familles, de leur apporter tout l’appui nécessaire ; je ne pouvais pas ne pas être là, au chevet des populations, pour partager avec elles les peines, cette douleur incommensurables », a-t-elle soutenu. Elle a demandé une plus grande aide des ONG en faveur des familles qui ont perdu leurs proches.











