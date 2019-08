Aminata Assome Diatta, Ministre : « L’oignon local a connu des problèmes par rapport à la compétitivité qualité prix, comparé à l’oignon importé » L’Etat, les partenaires financiers et les producteurs ont échangé sur la matérialisation d’un guide pour mieux développer le secteur horticole. C’est à l’occasion de cette rencontre que la Ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta s’est prononcée sur la production de l’oignon local.

La Ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a reconnu qu’il y a des résultats dans la production d’oignons. Mais, les paysans, confrontés à des problèmes de qualité, peinent à ravitailler le marché. « L’oignon local a connu des problèmes par rapport à la compétitivité qualité prix, comparé à l’oignon importé. Nous devons encore faire des efforts. L’Etat du Sénégal a pris des mesures pour le gel des importations de l’oignon, lorsqu’arrive la période de production locale. Mais, l’Etat détermine des prix conseillés pour faire en sorte que le producteur et le consommateur y trouvent leurs comptes », a expliqué la Ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta sur la RFM.



Ainsi, elle indique que la production horticole, à travers la politique de contractualisation intéresse bien le gouvernement du Sénégal qui offre la possibilité de partenariat entre producteurs et institutions financières.



Mais, le Directeur de l’Horticulture, Macoumba Diouf reste d’avis que dans n’importe quel pays développé, il faut un marché d’abord pour l’écoulement des produits. Mais, on ne doit pas chercher un marché après avoir produit. La contractualisation, prévient-il, permet de vendre, avant la récolte et le producteur aura la possibilité de promettre ou de garantir une certaine quantité à l’acheteur.



Et au sortir de cette rencontre, les producteurs et les partenaires financières gardent espoir de la validation de ce guide pour mieux développer la filière horticole.



Leral

































