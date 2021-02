Aminata Lô Dieng en grève de la faim

Aminata Lô Dieng, arrêtée par la brigade de gendarmerie de Ouakam et placée sous mandat de dépôt, est en grève de la faim. Selon son avocate Me Ndèye Fatou Touré, l’ancienne ministre du Tourisme sous le régime de Me Abdoulaye Wade refuse de s’alimenter parce qu’elle craint pour sa santé et pour sa sécurité.



Prenant pour unique responsable le procureur de la République qui a pris la responsabilité de la mettre en détention au lieu de la laisser libre, la robe noire a précisé que l’administration pénitentiaire lui a refusé une alimentation venant de l’extérieur à cause du contexte de Covid-19. Me Ndèye Fatou Touré ajoute qu’Aminata Lô Dieng n’a absolument pas troublé l’ordre public et elle présente toutes les garanties d’une bonne représentation en justice.



L’ancienne ministre du Tourisme doit être jugée aujourd’hui, en même temps que son frère, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Mais selon des informations de « L’AS », le procès sera renvoyé pour permettre au gendarme qu’Aminata Lô Dieng « a outragé », de se présenter au tribunal.