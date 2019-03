Aminata Mbengue Ndiaye : "Bby n'est pas prêt à mourir" Après la victoire écrasante de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 24 février 2019, Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du comité électoral au niveau de la commune de Louga, a procédé, face à la presse avant-hier, au bilan d'évaluation du processus électoral, depuis le parrainage. Au cours de cette rencontre, la ministre de l'Elevage a plaidé pour le pérennisation de leur coalition. Elle a appelé les militants à rester soudés dans le socle unitaire, afin de le sécuriser.

"Aujourd'hui plus que jamais, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) doit continuer d'exister, car elle nous a donné plusieurs victoires. C'est pourqoi, nous avons souhaité qu'elle soit sécurisée".



Aussi, invite-t-elle les partis qui la composent, à consolider leur travail pour demeurer forts, car chaque organisation s'est pleinement impliquée, pour sa réussite. "Donc, il faut que les partis qui la composent, continuent de jouer leur rôle, pour demeurer très forts. Bby est une alliance qu'il faut conserver. Mais, cela ne signifie pas que nous ne devons pas travailler au niveau de nos partis respectifs.



Cette coalition ne sera forte, que quand les mouvements et les partis, qui la composent, sont des structures très fortes, mobilisatrices et qui accrochent les jeunes. C'est le cas des primo-votants, qui n'avaient pas d'appartenance politique. Ils ont voté pour un candidat ou pour un autre, mais nous allons vers eux pour davantage les sensibiliser".

"Nous en avons reçu au sein de notre formation politique. Nous allons continuer à les recruter, au niveau des différentes organisations pour davantage renforcer notre coalition. Bby n'est pas prêt à mourir. C'est une structure qu'il faut consolider".







Source A

