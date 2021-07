Aminata Mbengue Ndiaye rend hommage à Awa Diop

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

Elles ne sont pas de la même chapelle politique, mais la socialiste Aminata Mbengue Ndiaye rend un vibrant hommage à la libérale, Awa Diop. Selon la secrétaire générale du Parti socialiste, le décès d’Awa Diop, ancienne député et ancienne ministre, a été bouleversant pour les femmes. Pour la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), Awa Diop a été une grande militante libérale, un modèle achevé de loyauté, de fidélité et d’engagement politique aux côtés de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade.



Farouche militante de l’émancipation de la femme, indique "L'As", Aminata Mbengue Ndiaye rappelle que la défunte libérale a été aux côtés de ses sœurs, toutes obédiences confondues, regroupées au sein du CAUCUS, pour lutter pour l’avènement de la loi sur la parité, au Sénégal. Elle retient d’Awa Diop, une femme imbue des valeurs cardinales de notre société ; des valeurs de générosité, d’ouverture, de sincérité, de solidarité et surtout, de «Jom et de Kolëré». Elle présente les condoléances des socialistes au Président Abdoulaye Wade, ainsi qu’à toute sa famille biologique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos